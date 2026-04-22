زراعة رابرين: أضرار الأمطار الأخيرة محدودة ولم تصل لمرحلة الخطورة على المحاصيل

أربيل (كوردستان 24)- كشف المدير العام للزراعة في إدارة رابرين المستقلة، خالد أحمد، عن عدم تسجيل أي طلبات رسمية من قبل المزارعين لتثبيت حجم الأضرار الناجمة عن موجة حبات البَرَد (الحالوب) التي ضربت المنطقة مؤخراً.

وقال أحمد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، اليوم الأربعاء، إن الأمطار وتساقط "حبات البَرَد" الإثنين الماضي ألحقت أضراراً ببعض المحاصيل الزراعية في مناطق متفرقة من الإدارة، مستدركاً بأن هذه الأضرار "ليست كبيرة ولا جسيمة".

وأشار مدير الزراعة إلى أن غياب الإحصائيات الدقيقة حول عدد المزارعين المتضررين يعود إلى عدم مراجعة أي منهم لمديرية الزراعة لتسجيل حجم خسائرهم حتى هذه اللحظة.

وحول محصول القمح، أوضح مدير زراعة رابرين أن "المحصول حالياً في مرحلة النمو، لذا فإن الأضرار تكون أقل بكثير مقارنة بما لو كان في مرحلة التزهير".

وتضم إدارة رابرين المستقلة نحو تسعة آلاف مزارع، وتشتهر المنطقة بإنتاج محاصيل الفاكهة مثل المشمش والخوخ والرمان، فضلاً عن تميزها في قطاعي الثروة الحيوانية وتربية الدواجن.

كما تُعد المنطقة مركزاً هاماً لتربية النحل، حيث تسجل سنوياً معدلات إنتاج مرتفعة من العسل الطبيعي.