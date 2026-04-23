رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي السيّد عمار الحكيم برحيل خاله العلّامة السيّد حسين محمد هادي الصدر

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 نيسان (أبريل) 2026، رئيس تيار الحكمة الوطني السيّد عمار الحكيم بوفاة خاله عميد أسرة آل الصدر العلّامة السيّد حسين محمد هادي الصدر.

وفيما يلي نص التعزية:

سماحة السيّد عمار الحكيم المحترم

رئيس تيار الحكمة الوطني

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل خالكم، عميد أسرة آل الصدر الكريمة، العلّامة سماحة السيّد حسين محمد هادي الصدر، وبهذا المصاب الأليم، نتقدم إليكم وإلى أسرتي آل الصدر وآل الحكيم الموقرتين بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

23 نيسان 2026