بمناسبة يوم الأرض.. حملة بيئية واسعة تزيل أكثر من 7 أطنان من النفايات في محيط "سد باستورة" بأربيل

أربيل (كوردستان24)- تزامناً مع "يوم الأرض العالمي"، وتحت شعار حماية البيئة والطبيعة، انطلقت حملة بيئية واسعة لتنظيف محيط "سد باستورة" من النفايات والمخلفات البلاستيكية، بتنظيم من مؤسسة "كوردستان فاوندشن" (Kurdistan Foundation) وبمشاركة مجتمعية لافتة.

وشهدت الحملة مشاركة أكثر من 100 متطوع من الشباب والشابات والشخصيات العامة، الذين تكاتفوا معاً لتوجيه رسالة عملية حول أهمية الحفاظ على بيئة كوردستان نظيفة وخالية من التلوث. وتضمنت المبادرة دعوة صريحة للسياح والزوار لضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه الأماكن الطبيعية التي يقصدونها.

مبادرة "Climate KRD" وأهداف المؤسسة

وفي تفاصيل الحملة، صرحت يارا برزنجي، مديرة المشاريع في مؤسسة "كوردستان فاوندشن" لكوردستان 24 قائلة: "كفريق عمل في المؤسسة، وبمشاركة هؤلاء المتطوعين المئة الأعزاء، أطلقنا حملة التنظيف من محيط سد باستورة. هذه الحملة هي باكورة مشروعنا البيئي المتميز، والهدف الأساسي منها هو حثّ كل فرد في كوردستان على المشاركة الفعالة في حماية البيئة والحفاظ على نظافة طبيعتنا الخلابة".

وأضافت برزنجي: "تعمل مؤسستنا بناءً على ثلاث ركائز أساسية هي: الروح الوطنية، العمل المؤسساتي، والتقدم".

رسائل المتطوعين: الأرض لا تحتاجنا، نحن نتاج إليها

من جانبهم، عبر المتطوعون عن شغفهم بالعمل البيئي وضرورة نشر الوعي. وقالت المتطوعة رؤيا قيس: "قمنا اليوم بهذه الحملة لتنظيف بيئة كوردستان، وكلنا أمل أن يساهم الشباب والمواطنون كافة في حماية هذه الطبيعة الساحرة أثناء زيارتهم للأماكن السياحية".

فيما وجّه حمه شا، أحد المتطوعين المشاركين، رسالة نقدية وواعية للجمهور قائلاً: "انضممت اليوم إلى أكثر من 100 متطوع، وبدأنا العمل لنجعل هذا المكان نظيفاً بالكامل. من المؤسف حقاً أننا ما زلنا حتى اليوم بحاجة إلى توجيه إرشادات مستمرة للحفاظ على البيئة. الحقيقة هي أن الأرض لا تحتاج إلينا، بل نحن من يحتاج إليها وإلى مواردها، لذا، إذا قصدت مكاناً ما أنت وعائلتك، فمن واجبك أن تتركه نظيفاً بعد مغادرتك".

خطوات عملية: توفير مستلزمات التنظيف للسياح

وفي خطوة عملية ومبتكرة لتسهيل مهمة الحفاظ على النظافة، قامت مؤسسة "كوردستان فاوندشن" بوضع صناديق خاصة بالقرب من الأماكن السياحية. تحتوي هذه الصناديق على قفازات وأكياس قمامة بلاستيكية متاحة مجاناً للزوار، لتشجيعهم على جمع نفاياتهم بأنفسهم ورميها في الأماكن المخصصة لها، بهدف حماية بيئة إقليم كوردستان بشكل مستدام.

نتائج الحملة

أسفرت هذه الجهود التطوعية الكبيرة عن جمع أكثر من 7,000 كيس من النفايات والمخلفات، قُدّر وزنها الإجمالي بأكثر من 7 أطنان. وعقب انتهاء الحملة، تم نقل جميع الأكياس المجمعة بواسطة آليات مخصصة إلى مكبات النفايات الرسمية.

تقرير : آزر فاروق - كوردستان 24 - أربيل