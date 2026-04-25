محكمة أميركية تعرقل مساعي ترامب لمنع المهاجرين من طلب اللجوء عند الحدود

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية الجمعة بأن الرئيس دونالد ترامب لا يمكنه منع المهاجرين من طلب اللجوء عند الحدود.

وأيّدت محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا حكما صادرا عن محكمة أدنى مفاده أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية عندما منع المهاجرين الذين عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير شرعي من تقديم طلبات اللجوء.

وقال القضاة "لم تكن لدى الكونغرس نية منح السلطة التنفيذية صلاحيات الترحيل الواسعة التي تدّعيها".

وأضافوا أن "الكونغرس سنّ قانون اللجوء... لمنح جميع الأفراد الأجانب +الموجودين فعليا+ في الولايات المتحدة حق التقدّم بطلب اللجوء والنظر في طلباتهم بشكل فردي".

وتابعوا "إذا كانت الحكومة ترغب في تعديل هذا النظام المنظّم بعناية والمعقّد، فعليها أن تطرح تلك الحجج أمام الجهة الوحيدة القادرة على تعديل قانون الهجرة والجنسية: الكونغرس".

وحكم القاضي الفدرالي في واشنطن راندولف موس العام الماضي في قضية رفعتها منظمات حقوق المهاجرين وطالبو لجوء، بأن إعلان ترامب الذي يمنع تقديم طلبات اللجوء يُعد انتهاكا لقانون الهجرة والجنسية.

وتعهّد ترامب أثناء حملته الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة مرّة أخرى بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير العام الماضي، سرّع الرئيس الجمهوري عمليات الترحيل وخفض عمليات عبور الحدود.

وأحبطت محاكم أو عطّلت بعد جهوده الرامية لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين اثر مخاوف من تجاهل حقوق المهاجرين في الإجراءات القانونية الواجبة.