باكستان تخفف القيود في إسلام آباد بعد مغادرة الوفد الإيراني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بدأت السلطات الباكستانية، مساء الیوم السبت 25 نیسان/ابریل 2026، تخفيف القيود بعد مغادرة الوفد الإيراني وقرار الولايات المتحدة عدم إرسال وفدها إلى إسلام آباد لإجراء محادثات محتملة، مما خفف من معاناة مئات الآلاف من السكان بعد نحو أسبوع من الإغلاق شبه التام.

وتشير هذه التطورات إلى انتكاسة لجهود باكستان لاستضافة جولة ثانية من المحادثات.

وأعلنت إدارة إسلام آباد، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، السماح بدخول جميع أنواع وسائل النقل العام والبضائع. وأضافت أن محطات الحافلات في جميع أنحاء العاصمة أعيد فتحها، باستثناء محطة رئيسية في ضواحي المدينة، والتي ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

ومن المتوقع أن تُحسّن هذه الخطوة من إمدادات الفاكهة والخضراوات وغيرها من المواد الأساسية في العاصمة.





المصدر: AP