ترامب: إيران قدمت عروضًا جديدة بعد عشر دقائق من إلغاء رحلة الوفد الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- وسط تعثر المفاوضات مع إيران، صرّح الرئيس الامریکي دونالد ترامب، بأن الإيرانيين أرسلوا مقترح سلام جديدًا، لكنه "كان من الممكن أن يكون أفضل"، ورفضه.

وقال ترامب للصحفيين اليوم السبت 25 نیسان/ابریل 2025، قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة للعودة إلى واشنطن من فلوريدا: "لقد قدموا لنا مقترحًا كان من الممكن أن يكون أفضل، ومن المثير للاهتمام أننا تلقينا، في غضون عشر دقائق فقط من إلغائي للرحلة، مقترحًا جديدًا أفضل بكثير".

وامتنع الرئيس عن الخوض في تفاصيل المقترح الأخير، مكتفيًا بالقول إنهم "قدموا الكثير". لكنه شدد على أن أحد شروطه هو ألا تمتلك إيران "سلاحًا نوويًا".

وأوضح ترامب أنه ألغى الجولات الأخيرة من المفاوضات مع إيران لأنها "تتطلب الكثير من السفر"، ولأن مفاوضيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، "لم يجتمعا مع زعيم البلاد".

قال ترامب إن الولايات المتحدة "ستتعامل عبر الهاتف ويمكنهم الاتصال بنا في أي وقت يريدون" قبل أن يضيف أن "لدينا كل الأوراق".





