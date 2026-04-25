"أعتقد أنني كنت المستهدف".. ترامب ينجو من محاولة اغتيال في عشاء مراسلي البيت الأبيض

أربيل (كوردستان24)- في لحظات حبست أنفاس العاصمة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب نجاته مما وصفه بمحاولة اغتيال محتملة، بعد قيام مسلح يرتدي سترة واقية باقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض.

ترامب، الذي أُخرج وزوجته ميلانيا على عجل وسط أصوات الرصاص وصراخ 2600 ضيف، أكد في مؤتمر صحفي لاحق أن المهاجم كان "قاتلاً محتملاً" ومدججاً بالأسلحة.

ورغم ضخامة الحادث، شدد ترامب على أن هذا الهجوم لن يثنيه عن هدفه في "الفوز بالحرب ضد إيران"، مستبعداً في الوقت ذاته وجود رابط مباشر بين المهاجم وتلك الحرب حتى اللحظة.