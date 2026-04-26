ترامب يؤكد أن إطلاق النار أثناء حفل مراسلي البيت الأبيض "لن يثنيه" عن حرب إيران

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن إطلاق النار أثناء عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض لن يثنيه عن حرب إيران، رغم اعتقاده أن الحادثة على الأرجح غير مرتبطة بالنزاع.

وقال ترامب في إحاطة للصحافيين في البيت الأبيض بعد الحادث "لن يثنيني عن الانتصار في حرب إيران. لا أعلم إن كان للأمر أي علاقة بها، لا أعتقد ذلك بناء على ما نعرفه".

لكن ترامب أفاد في وقت سابق "لا يمكن أبدا أن نعرف" ما إذا كان الحادث على صلة بحرب إيران، مشيرا إلى أن المحققين يعملون على تحديد دوافع مطلق النار الذي وصفه بأنه "ذئب منفرد".

وألغى الرئيس الأميركي في وقت سابق زيارة مبعوثَيه إلى باكستان لعقد محادثات مع إيران لعدم رضاه عن موقف طهران التفاوضي بعد الحرب التي بدأت في 28 شباط/فبراير.

