كوردستان 24 تُسلط الضوء على قطاع إنتاج البيض: اكتفاء ذاتي وطموح للتصدير في إقليم كوردستان

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في حلقة جديدة من برنامج "بوژانەوە" (النهضة)، يسلط مقدم البرنامج "دياري شيخه" الضوء على التطور اللافت الذي يشهده قطاع إنتاج بيض المائدة في إقليم كوردستان. من خلال زيارة ميدانية لأحد أكبر وأحدث المشاريع في العاصمة أربيل، يستعرض البرنامج رحلة إنتاج البيض من المزرعة إلى المائدة، مبرزاً جودة المنتج المحلي والجهود الحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي.

نمو متسارع ومشاريع حديثة

يشهد قطاع إنتاج البيض في إقليم كوردستان قفزة نوعية. فبعد أن كان عدد المشاريع يقتصر على 11 مشروعاً فقط قبل ست سنوات، ارتفع العدد اليوم إلى 57 مشروعاً تتوزع على مختلف محافظات وإدارات الإقليم. وتتصدر أربيل المشهد بـ 28 مشروعاً، تليها السليمانية بـ 14، ودهوك بـ 6 مشاريع، بينما تتوزع البقية على الإدارات المستقلة.

ويتميز المشروع الذي زاره البرنامج في أربيل، والذي يُعد من بين الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، باعتماده على أنظمة ألمانية حديثة ومتطورة (Big Dutchman). يوفر هذا النظام بيئة مثالية لتربية الدواجن، حيث يتم التحكم آلياً في درجات الحرارة، والإضاءة، وتوزيع الأعلاف والمياه، وصولاً إلى جمع البيض وتعبئته دون أي تدخل يدوي مباشر، مما يضمن أعلى معايير النظافة والجودة.

إجراءات صارمة للصحة والسلامة

أكد المهندس الزراعي، رزكار عبد الله، خلال اللقاء، على أهمية الإجراءات الوقائية المتبعة داخل المشروع. حيث يتم تعقيم جميع العاملين والزوار قبل الدخول إلى قاعات التربية لمنع انتقال الأمراض. وتخضع الكتاكيت (الصيصان) منذ يومها الأول لبرنامج تلقيح (تطعيم) متكامل تحت إشراف أطباء بيطريين مختصين، وتستمر العناية بها في قاعات التربية لمدة 16 أسبوعاً قبل نقلها إلى قاعات الإنتاج.

إنتاج ضخم بأنواع مختلفة

من جانبه، أوضح عبد الخالق عبيد، مسؤول قسم الإنتاج، أن المشروع يضم 16 قاعة إنتاج، وتصل طاقته الإنتاجية اليومية إلى مليون و550 ألف بيضة (أي ما يعادل 4,350 كرتوناً يومياً).

ويتميز المشروع بقدرته على فرز البيض آلياً إلى سبعة أحجام مختلفة، بدءاً من الحجم الصغير وصولاً إلى الحجم الكبير جداً (Extra Large). كما يتم فرز البيض ذي الصفارين (Double Yolk) والذي يحظى بطلب خاص في الأسواق. ويتم فحص البيض ضوئياً لاستبعاد أي بيضة تالفة أو غير صالحة للاستهلاك.

أعلاف نباتية 100% لدعم الإنتاج الصحي

لضمان جودة البيض، يمتلك المشروع مصنعاً خاصاً لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن يومياً. وفي هذا السياق، صرح د. زكريا حور، مدير المشروع ومؤسسه، أن الأعلاف المنتجة نباتية بالكامل (100%) ولا تحتوي على أي إضافات كيميائية أو مواد ضارة. وأضاف أن المصنع يعتمد على أحدث المعدات الألمانية ويمتلك مختبراً لفحص عينات الأعلاف بشكل دوري لضمان خلوها من أي سموم.

اكتفاء ذاتي ودعم حكومي

بلغ إجمالي إنتاج إقليم كوردستان من بيض المائدة 20 ألف كرتون يومياً، في حين أن حاجة الاستهلاك المحلي لا تتجاوز 7 آلاف كرتون، مما يعني وجود فائض يقدر بـ 13 ألف كرتون يومياً.

وأشاد هيمن سيد مراد، المدير العام للزراعة في أربيل، بالدعم الكبير الذي تقدمه التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لقطاع الدواجن. وأوضح أن الحكومة قدمت تسهيلات عديدة شملت تقليل الرسوم الجمركية على معدات المشاريع والأعلاف، وخفض تعرفة الكهرباء، ومنع استيراد البيض من الخارج لحماية المنتج المحلي.

التصدير.. الخطوة القادمة

أكد "سيد مراد" أن الفائض في الإنتاج يتم تسويقه حالياً إلى محافظات وسط وجنوب العراق. ورغم التحديات التي واجهت عملية التسويق في الماضي بسبب إغلاق المنافذ الحدودية، إلا أن الحكومة مستمرة في دعم المستثمرين، وهناك خطط طموحة لتصدير البيض الكوردستاني إلى دول الجوار ودول الخليج، ليكون البيض المحلي رافداً اقتصادياً إضافياً يساهم في تنويع مصادر الدخل في إقليم كوردستان.