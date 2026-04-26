بالتنسيق مع بغداد.. إقليم كوردستان يطلق مساراً جوياً لحجاجه عبر منفذ عرعر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، عن تفاصيل جديدة وميسرة لآلية تفويج الحجاج عبر الطريق البري لموسم الحج الحالي 2026، تهدف إلى تقليل عناء السفر وضمان راحة الحجاج.

وأكد مدير عام الحج والعمرة، وريا باليساني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن انطلاق القوافل البرية سيبدأ رسمياً في السادس من أيار المقبل.

وكشف باليساني عن "تحول استراتيجي" في خطة النقل، حيث سيتوقف الحجاج في محطتهم الأولى بمدينة كربلاء، ثم يواصلون طريقهم إلى منفذ عرعر الحدودي، ومن هناك سيتم نقلهم عبر رحلات جوية مباشرة إلى مطار جدة بدلاً من إكمال الرحلة براً بالحافلات.

وأوضح باليساني أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من وزير الأوقاف وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية في بغداد، لتجنيب الحجاج مشقة السفر البري التي كانت تستغرق يومين.

مؤكداً أن الرحلة الجوية من عرعر لن تتجاوز الساعة والنصف، مما يتيح للحجاج أداء "عمرة القدوم" وهم في كامل طاقتهم ونشاطهم.

وفيما يخص اللوجستيات، طمأن المدير العام الحجاج بأن جميع الاستعدادات في مراكز الاستراحة بقضاء طوزخورماتو ومدينة كربلاء قد اكتملت، لضمان استقبال يليق بحجاج الإقليم وتوفير كافة سبل الراحة لهم حتى دخولهم الأراضي المقدسة.