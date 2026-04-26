بتكلفة 100 مليار دينار.. أربيل تطلق مشروعاً لإنشاء 3 محطات كهرباء إستراتيجية

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان بالتعاون مع محافظة أربيل، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء ثلاث محطات تحويلية جديدة بجهد 132 كي في، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليار دينار عراقي.

وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع عقده وزير الكهرباء كمال محمد صالح مع محافظ أربيل أوميد خوشناو، لمناقشة الخطط التنفيذية للمحطات الثلاث التي ستتوزع على مناطق (تيمار، شەمامك، وهشتي حصاروك).

وأكد وزير الكهرباء على الاستمرار في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع في المحافظات والإدارات المستقلة خلال عهد التشكيلة الوزارية التاسعة.

وأوضح أن إنشاء هذه المحطات الثلاث، بتكلفة تقارب 100 مليار دينار، يعد أمراً بالغ الأهمية لبناء البنية التحتية للكهرباء وتلبية متطلبات (مشروع روناکي) في أربيل وضواحيها.

من جانبه، قدم محافظ أربيل شكره لوزارة الكهرباء، مبيناً أن إنشاء هذه المحطات الثلاث يحظى بأهمية كبيرة لمحافظة أربيل.

كما أعرب عن استعداد الوحدات الإدارية للعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المشاريع. ومباشرة عقب الاجتماع، باشرت الفرق المختصة مهام عملها.