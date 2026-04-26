الخارجية الأميركية لـ كوردستان 24: على الحكومة العراقية حلّ الميليشيات

أربيل (كوردستان 24)- وجهت وزارة الخارجية الأميركية، تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة العراقية، مشددة على ضرورة حل الميليشيات التابعة لإيران فوراً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه على الرغم من علمهم بجهود القوات الأمنية العراقية لصد الهجمات الإرهابية، إلا أن الفشل المستمر لحكومة بغداد في منع تلك الهجمات يعد مصدر قلق عميق بالنسبة لهم.

واتهم المتحدث باسم الخارجية الأميركية علانية بعض الأطراف داخل الحكومة العراقية.

وقال: بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية مستمرة في تقديم الدعم والملاذ السياسي والمالي للجماعات المسلحة التابعة لإيران، وهذا سيكون له تأثير سلبي كبير على العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.

وأكد بيغوت في جانب آخر من تصريحه، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بأي نوع من الهجمات على مصالحها.

وقال: ننتظر من الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات فوراً لحل تلك الجماعات الميليشياوية التي تعمل لصالح إيران في العراق.

يأتي هذا التصريح في وقتٍ قامت فيه الميليشيات والجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران — منذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية شباط 2026 — بشن هجمات يومية على السفارة والقنصليات والقواعد العسكرية الأمريكية في إقليم كوردستان والعراق كدعم لطهران.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في الحرب، إلا أن تلك الجماعات المسلحة تواصل تهديداتها بأنه في حال تعرضت إيران لهجوم مجدداً، فإنها ستهاجم المصالح الأميركية في إقليم كوردستان والعراق ودول المنطقة بشكل أعنف من ذي قبل.