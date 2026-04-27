مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية استهدفت قاربا بشبهة تهريب المخدرات في المحيط الهادىء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأميركي الأحد أنه قتل ثلاثة رجال في ضربة قال إنها استهدفت قاربا "منخرطا في عمليات تهريب مخدرات" في شرق المحيط الهادئ.

وترفع هذه الضربة عدد قتلى الحملة الأميركية العسكرية في الأشهر الماضية ضد "إرهابيي المخدرات" كما تصفهم إلى 185 على الأقل، وفقا لإحصاء جمعته وكالة فرانس برس.

وكما هو الحال في العديد من الهجمات السابقة، أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي "ساوثكوم" على منصة اكس أن القارب المستهدف "تشغله منظمات إرهابية" وأن "الاستخبارات أكدت أنه كان يبحر "في طرق معروفة لتهريب المخدرات".

ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل قاطع على تورط هذه القوارب المستهدفة بتهريب المخدرات، ما يثير الجدل حول شرعية هذه العمليات.

ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية إن هذه الضربات ترقى على الأرجح إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يبدو أنها تستهدف مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.

ولم يصب أحد من الجنود الأميركيين في هذا الهجوم، بحسب القيادة الجنوبية.

AFP