ارتفاع حصيلة الحادث المروري في كركوك إلى 33 حالة وفاة وإصابة

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث المروري المروع الذي شهدته منطقة "دروازة" شمالي مدينة كركوك، إلى 33 ضحية، بواقع 6 وفيات و27 مصاباً، إثر فقدان سائق شاحنة "سايلو إسمنت" السيطرة على مركبته نتيجة السرعة المفرطة.

ووفقا للأنباء، كانت شاحنة كبيرة لنقل الإسمنت تسير بسرعة عالية في شارع "دروازة" المكتظ بالقرب من المركز الثقافي، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامها بسلسلة من المركبات، مخلّفةً أضراراً مادية جسيمة وحالات ذعر بين المارة.

و أكد مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد، أن "دائرة الطب العدلي تسلمت جثامين 6 متوفين، فيما استقبل مستشفى آزادي التعليمي 27 جريحاً"، مشيراً إلى أن "الكوادر الطبية استنفرت جهودها بالكامل، وتجرى حالياً تداخلات جراحية عاجلة لعدد من المصابين الذين يعانون من كسور وإصابات حرجة".

وفي سياق متصل، صرح مدير الدفاع المدني في كركوك، العميد حسام خليل، بأن "الحادث تسبب بتضرر 24 سيارة"، مؤكداً أن "فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في عدد من المركبات، ونجحت في إخلاء مواطنين كانوا محاصرين داخل سياراتهم جراء شدة التصادم".

وأعلنت محافظة كركوك، الأحد، الحداد لليوم الاثنين، ومنع دخول مركبات الحمل إلى المدينة من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية عشرة من منتصف الليل، وعلى خلفية الحادث، وجه محافظ كركوك، محمد سمعان دائرة الصحة باستنفار الإمكانيات الطبية كافة لإسعاف الجرحى"، كما شدد على "قيادة الشرطة ومديرية المرور بفتح تحقيق عاجل ودقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية".