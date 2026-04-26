قصر باكنغهام يؤكد استمرار زيارة الملك تشارلز لواشنطن رغم حادثة إطلاق النار، والتحقيقات تتواصل في كاليفورنيا

أربيل (كوردستان24)- أكد قصر باكنغهام أن الزيارة الرسمية للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة ستُجرى كما هو مخطط لها، وذلك على الرغم من حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض ليلة أمس.

وأوضح القصر في بيان رسمي صدر قبيل وصول الزوجين الملكيين يوم غد الاثنين، أن القرار اتُّخذ "بعد مناقشات جرت على جانبي المحيط الأطلسي طوال اليوم، وبناءً على نصيحة الحكومة".

وأعرب الملك والملكة في البيان عن "امتنانهما العميق لكل من عمل بجد لضمان استمرار الزيارة"، مؤكدين تطلعهما لبدء فعالياتها غداً. وعلى الرغم من الإبقاء على الخطة العامة للزيارة التي تستغرق أربعة أيام، تشير المعلومات إلى أنه سيتم إجراء بعض التعديلات الطفيفة على فعالية أو اثنتين لأسباب تنظيمية، وذلك عقب المشاورات الأمنية التي أعقبت الحادث.

وفي سياق متصل، تتسارع وتيرة التحقيقات الأمنية في الولايات المتحدة؛ حيث باشر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عمليات تفتيش دقيقة من منزل إلى آخر في حي بمدينة تورانس جنوب كاليفورنيا، وهو الحي الذي يقطن فيه المشتبه به "كول توماس ألين". ويسعى المحققون لجمع أدلة إضافية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المنزلية في المنطقة المحيطة بمنزل المشتبه به.

وبينما لم تعلن السلطات رسمياً عن الهوية الكاملة للموقوف، أكدت المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، أن المشتبه به رهن الاحتجاز حالياً، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة غداً الاثنين لمواجهة عدة تهم تتعلق بالحادث.



