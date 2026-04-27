أكسيوس: إيران قدمت مقترحاً لأميركا يتضمن فتح هرمز وإنهاء الحرب

أربيل (كوردستان24)- ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين أن إيران قدمت عبر وسطاء باكستانيين مقترحاً جديداً إلى الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، يشمل المقترح إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وأكد الموقع نقلاً عن مصادره، أن باكستان قدمت للولايات المتحدة مقترحات إيران الأخيرة، موضحاً أن إيران تقترح "حل أزمة هرمز والحصار" أولاً مع تمديد وقف النار "لفترة طويلة".

وبحسب مصادر "أكسيوس"، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي للوسطاء، أنه لا يوجد توافق داخل القيادة الإيرانية على تلبية مطالب واشنطن النووية، أو كيفية تلبية مطالبها الأخرى.

في المقابل، نقل الموقع عن مصادره قولها إنه "ليس من الواضح مدى استعداد البيت الأبيض لبحث مقترحات إيران" الجديدة، بينما أكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيعقد اليوم اجتماعاً في غرفة العمليات وسيبحث مع فريق الأمن القومي الخيارات بشأن إيران".

في هذا السياق، أكد مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" أن واشنطن لن تبرم صفقة مع إيران لا تضمن منع حصولها على سلاح نووي.

ورغم أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات القتالية إلى حد كبير، التي بدأت بهجمات جوية أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) لم يجر التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف ورفعت أسعار النفط وأججت مستويات التضخم وألقت بظلال قاتمة على آفاق النمو العالمي.

وأبقت طهران مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، وهو الممر البحري الذي يمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية، وفرضت واشنطن حصاراً على موانئ إيران.