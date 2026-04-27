داخلية إقليم كوردستان تعلن عن تسهيلات وإعفاءات مالية واسعة للأجانب المخالفين لشروط الإقامة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم (6) لسنة 2009، قراراً يقضي بتقديم تسهيلات استثنائية للأجانب المقيمين في الإقليم والذين لم يتمكنوا من تجديد سمات الدخول (الفيزا) أو بطاقات الإقامة الخاصة بهم لأسباب مختلفة.

تفاصيل الإعفاءات والتسهيلات:

تضمن القرار الصادر حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية للأجانب، وفق النقاط التالية:

1. الراغبون في البقاء: يُمنح الأجانب الذين يرغبون في البقاء داخل إقليم كوردستان واستخراج إقامة جديدة أو تجديد بطاقاتهم الحالية، مهلة (90) يوماً لمراجعة مديريات الإقامة. وخلال هذه الفترة، سيتم استقطاع 25% فقط من القيمة الإجمالية لغرامات التأخير المترتبة عليهم، والمحددة في التعليمات رقم (1) لسنة 2021.

2. الراغبون في المغادرة: يشمل قرار تخفيض الغرامات (دفع 25% فقط منها) الأجانب الذين يرغبون في مغادرة الإقليم والعودة إلى بلدانهم، حيث يمكنهم مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم الخروج بعد تسوية الغرامات المخفضة.

الجدول الزمني:

يُعد هذا القرار سارياً ومفعلاً اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة 90 يوماً فقط. وحذرت الوزارة من أنه فور انتهاء هذه المدة، سيتم التعامل مع أي مخالفة لشروط الإقامة وفقاً للتعليمات السابقة رقم (1) لسنة 2021، حيث سيتم استيفاء كامل مبالغ الغرامات دون أي تخفيض.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي حكومة إقليم كوردستان لتنظيم وجود العمالة الأجنبية والمقيمين، وتقديم التسهيلات الإنسانية والقانونية التي تضمن تصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.