وزير الخارجية الإيراني: أمن مضيق هرمز "مسألة عالمية مهمة"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين أن ضمان سلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز يشكّل "مسألة عالمية مهمة"، وذلك لدى وصوله إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال عراقجي تعليقا على زيارته إلى سلطنة عُمان، في سياق حركة دبلوماسية قام بها بعد فشل عقد جولة مفاوضات جديدة مع واشنطن في إسلام آباد "المرور الآمن عبر مضيق هرمز مسألة عالمية مهمة. ومن الطبيعي أنه بوصفنا الدولتين الساحليتين لهذا المضيق (إيران وعُمان) يجب أن نتحاور لضمان مصالحنا المشتركة، وأن نكون منسّقين في أي خطوة تُتخذ في هذا الصدد".

وكثّف وزير الخارجية الإيراني حركته السياسية خلال الأيام الماضية، إذ قصد الجمعة إسلام آباد حيث التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يتوجه إلى سلطنة عمان حيث اجتمع مع السلطان هيثم بن طارق.

وقال عراقجي لدى وصوله إلى سانت بطرسبورغ إن هدف زيارته إلى روسيا "مناقشة التطورات المتعلقة بالحرب (..) والتشاور مع أصدقائنا".

وأضاف أن "المطالب المبالغ فيها" من جانب واشنطن هي التي أدت إلى "فشل الجولة السابقة من المفاوضات رغم التقدم الذي تحقق".

AFP