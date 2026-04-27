ممثلاً عن رئيس الحكومة.. وزير الصحة يتفقد جرحى حادث كركوك المأساوي في مستشفيات أربيل

أربيل (كوردستان24)- بتكليف وتمثيل من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تفقد وزير الصحة عدداً من مصابي الحادث الأليم الذي وقع في مدينة كركوك والذين يتلقون العلاج في مستشفيات أربيل، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات الطبية لضمان تقديم أفضل الرعاية لهم.

وجاء ذلك، صباح اليوم الاثنين 27 نيسان 2026، قام وزير الصحة، يرافقه مدير عام صحة أربيل، بزيارة ميدانية لمستشفى طوارئ غرب أربيل لتفقد الحالة الصحية لمصابي حادث الدهس الذي وقع في كركوك مساء أمس نتيجة اصطدام شاحنة بعدد كبير من المواطنين. ونقل الوزير رسالة تعاطف ومواساة من رئيس الحكومة للجرحى وعوائلهم، مشدداً على أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاعهم الصحية.

وأكد وزير الصحة خلال الزيارة جاهزية كافة المستشفيات في العاصمة أربيل لاستقبال المزيد من المصابين، معلناً استنفار الفرق الجراحية وفرق الإسعاف الفوري وتوفير مخزون كافٍ من الأدوية ووحدات الدم وكافة المستلزمات الطبية الضرورية لضمان نجاح العمليات والعلاجات المقدمة.

من جانبهم، أعرب المصابون وذووهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على موقفه الإنساني السريع وتوجيهاته بمتابعة حالتهم، مثمنين مستوى الرعاية الطبية الفائقة والاهتمام الكبير الذي حظوا به منذ وصولهم إلى مستشفيات أربيل.