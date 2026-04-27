محافظ أربيل يفتتح مركزاً علمياً وقاعدة بيانات لموارد المياه والتربة

أربيل (كوردستان24)- في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الري والاعتماد على الأسس العلمية الرصينة، قام محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الاثنين 27 نيسان 2026، بزيارة ميدانية لمديرية ري أربيل.

خلال الزيارة، افتتح المحافظ "مركز موارد المياه والتربة" الواقع داخل مبنى المديرية. ويُعد هذا المركز مؤسسة علمية وبحثية جديدة مخصصة لجمع البيانات الأكاديمية وتقديم الاستشارات التخصصية في مجال إدارة الموارد الطبيعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل.

وعقب مراسم الافتتاح، شدد أوميد خوشناو على الأهمية الاستراتيجية لهذا المركز، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات العلمية التي تسهم في حماية ثروتي المياه والتربة، واصفاً إياه بالخطوة الجوهرية نحو الإدارة المستدامة للموارد.

يهدف المركز إلى بناء قاعدة بيانات رقمية قوية تخدم عدة مسارات حيوية، أبرزها:

مواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره على المنطقة.

حماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث.

تطوير القطاع الزراعي من خلال استخدام الخرائط الرقمية المتقدمة للتربة وموارد المياه.

بهذه الخطوة، تخطو محافظة أربيل مرحلة متقدمة نحو "رقمنة" المعلومات البيئية، مما يوفر مصدراً موثوقاً للباحثين وصناع القرار، ويساعد في وضع حدود علمية وعصرية لهدر الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.