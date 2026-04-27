فيفا ترفع الجوائز قبل مونديال 2026… والضرائب الأمريكية تشعل غضب الكبار

أربيل (كوردستان24)- وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مبدئيًا على رفع قيمة جوائز كأس العالم 2026، في خطوة يُنتظر اعتمادها رسميًا خلال اجتماع مجلس فيفا المرتقب في فانكوفر هذا الأسبوع.

القرار يأتي استجابة لمخاوف متزايدة عبّرت عنها عدة اتحادات وطنية، بعدما حذّرت من أن التكاليف المرتفعة للسفر والعمليات، إلى جانب الأعباء الضريبية داخل الولايات المتحدة، قد تجعل المشاركة في البطولة أقرب إلى خسارة مالية منها إلى مكسب رياضي.

وكان فيفا قد أعلن سابقًا عن صندوق جوائز قياسي بلغ 727 مليون دولار، مع حد أدنى يضمن لكل منتخب مشارك 10.5 مليون دولار، مقابل 50 مليونًا للبطل. إلا أن مشاورات مكثفة في الأسابيع الأخيرة دفعت الاتحاد الدولي إلى التوجه نحو زيادة “ملموسة” في هذه الأرقام، دون الكشف عن القيمة النهائية حتى الآن.

ولا تقتصر الزيادات على الجوائز فقط، إذ يخطط فيفا أيضًا لتعزيز تمويل برامج تطوير كرة القدم المخصصة لـ211 اتحادًا وطنيًا، بما يتجاوز التقديرات السابقة التي بلغت 2.7 مليار دولار خلال الدورة المالية المقبلة.

وتستند هذه الخطوة إلى توقعات بإيرادات ضخمة تصل إلى 13 مليار دولار، منها نحو 9 مليارات من البطولة وحدها، ما يمنح فيفا مرونة مالية أكبر لرفع الجوائز ومدفوعات المشاركة.

لكن خلف هذه الأرقام القياسية، برزت أزمة أخرى تتعلق بالضرائب، حيث اشتكت اتحادات كبرى مثل منتخب إنجلترا ومنتخب ألمانيا ومنتخب فرنسا من تفاوت الأعباء الضريبية بين الولايات الأمريكية.

فبينما تتمتع فيفا بإعفاء ضريبي كامل، لم تنجح في تأمين إعفاءات مماثلة للمنتخبات، ما يفرض عليها دفع ضرائب فيدرالية ومحلية متفاوتة، تبدأ من صفر في فلوريدا، وتصل إلى 13.3% في كاليفورنيا، مرورًا بـ10.75% في نيوجيرسي، التي تستضيف المباراة النهائية.

وبحسب نظام التوزيع الحالي، فإن المكافآت ترتفع تدريجيًا وفق الأداء، لكنها لا تغطي التكاليف المرتفعة إلا في حال بلوغ المراحل المتقدمة، ما دفع بعض الاتحادات الأوروبية للتحذير من تكبد خسائر مالية ما لم تصل منتخباتها إلى نصف النهائي على الأقل.

وفي سياق متصل، أشار التقرير السنوي لفيفا لعام 2025 إلى أن نحو 11.67 مليار دولار من الإيرادات ستُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم عالميًا، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالدورة السابقة، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم مجددًا بعد القرارات الأخيرة.



