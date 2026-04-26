برشلونة يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني بفوزٍ على خيتافي

أربيل (كوردستان 24)- اقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه خيتافي 2-0 السبت في المرحلة 32، مبتعدا بـ11 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد.

وبعد سقوط فريق العاصمة في فخ التعادل مع ريال بيتيس 1-1 الجمعة، وجد برشلونة نفسه في أفضل وضع للابتعاد أكثر بالصدارة، وهو ما فعله فريق الألماني هانزي فليك بفوز سهل نسبيا أمام منافس لم يتمكن من تهديد مرماه طوال المباراة.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 85 نقطة قبل خمس مباريات من ختام الدوري، من بينها مواجهة قد تكون حاسمة أمام غريمه ريال مدريد على ملعب كامب نو في العاشر من أيار/مايو.

ولم يعد برشلونة بحاجة سوى لخمس نقاط فقط لحسم الأمور، ويمكنه فعل ذلك في المرحلة المقبلة أمام مضيفه أوساسونا في حال فوزه وتعثّر ريال مدريد، لكن طعم اللقب سيكون أكثر حلاوة إذا فعلها في المرحلة 35 أمام الفريق الملكي، إذا حقق فوزين متتاليين من دون تعثّر فريق ألفارو أربيلوا في المرحلة المقبلة.

قال صاحب الهدف الأول فيرمين لوبيس بعد المباراة لقناة "موفيستار": "كنا ندرك ما الذي سيحدث هنا، وأن الفرص ستكون قليلة، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، نافسنا بشكل قوي دفاعيا واستثمرنا الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف "نعلم أن لدينا أفضلية كبيرة (في سباق اللقب)، لكن رغم ذلك لا يمكننا الاسترخاء. أعلم أنها عبارة مستهلكة، لكنها الحقيقة".

بدوره، قال فليك "لم ينته الأمر بعد، لدينا خمس مباريات وتركيزنا كلّه على المباراة المقبلة".

وتابع "سنحتفل حين يحين الوقت، لكن ليس الآن".

وتخطى برشلونة غياب نجمه الشاب لامين جمال الذي تعرّض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال تنفيذه ركلة جزاء سجلها أمام سلتا فيغو في المرحلة الماضية، ستغيّبه حتى نهاية الموسم.

سجّل جمال 24 هدفا مع 18 تمريرة حاسمة هذا الموسم للعملاق الكاتالوني في مختلف المسابقات، وله أيضا تسعة أهداف في آخر 12 مباراة بالدوري.

لكن فليك قال قبل المباراة إنه "كمدرّب عليك أن تدير الأمر وأن تتعايش معه. من المؤسف أن يُصاب لامين الآن".