كأس الملك: ريال سوسييداد يتوّج باللقب الرابع في تاريخه

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- توّج ريال سوسييداد بلقب كأس ملك إسبانيا في كرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه وبخّر حلم أتلتيكو مدريد ومهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بالفوز 4-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) السبت في المباراة النهائية على ملعب "لا كورتيخا" في اشيبيلية.

وتقدم ريال سوسييداد مرتين في الوقت الاصلي عبر أندر بارينيتشيا الذي سجل أسرع هدف في تاريخ المباراة النهائية للمسابقة بعد 14 ثانية وقائده ميكل أويارسابال (45+1 من ركلة جزاء).

ورد أتلتيكو مدريد بواسطة النيجيري أديمولا لوكمان (18) والارجنتيني خوليان ألفاريس (83).

ولم تتغير النتيجة في التمديد واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لسوسييداد بعد تألق حارس مرماه أوناي ماريرمو الذي تصدى للركلتين الاوليين للنروجي ألكسندر سورلوث وألفاريس.

فيما سجل الأرجنتينيان الآخران نيكو غونساليس وثياغو ألمادا وأليكس بايينا.

في المقابل، سجل كارلوس سولير والكرواتي لوكا سوتشيتش وأيهن مونيوس وبابلو مارين لريال سوسييداد، فيما أهدر الإيسلندي أوري أوسكارسون الركلة الثانية التي تصدى لها الحارس الارجنتيني خوان موسو.