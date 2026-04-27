إطلاق توزيع مستحقات مزارعي أربيل عن محصول القمح

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية تجارة الحبوب في أربيل، اليوم الاثنين 27 نيسان 2026، عن البدء بتوزيع صكوك المبالغ المالية للمزارعين الذين قاموا بتسليم محصول القمح إلى صوامع (سايلو) أربيل، داعية المشمولين لمراجعتها لاستلام مستحقاتهم.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن عملية توزيع الصكوك ستبدأ اليوم لتشمل المزارعين أصحاب التسلسلات من (1330) وحتى (1368) وأشارت إلى أن صرف المبالغ المالية سيتم من خلال فروع المصرف العراقي للتجارة (TBI).

وحددت المديرية جملة من الشروط والتعليمات الواجب توفرها لإتمام عملية الاستلام، وهي:

1. الحضور الشخصي: ضرورة حضور الشخص الوارد اسمه في الصك حصراً لاستلامه.

2. الوكالة الرسمية: في حال عدم حضور صاحب العلاقة، يتوجب على الوكيل إبراز وكالة رسمية قانونية مصدقة لعام 2026.

3. حالات الوفاة: في حال وفاة صاحب المستحقات، يجب على الورثة تقديم "القسام الشرعي" أو القانوني، مع إبراز وكالة عامة من جميع الورثة للوكيل المفوض بالاستلام.

تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي المستمرة لوزارة التجارة ومديرية تجارة الحبوب لضمان وصول المستحقات المالية للمزارعين في أوقاتها المحددة، دعماً للقطاع الزراعي في المنطقة.