آلاف المزارعين يستفيدون من مشروع لحكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- كشف مدير عام زراعة أربيل أن إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في المنطقة الصناعية بـ "تيمار" ومنطقة "شمامك"، سيعود بفائدة كبيرة على المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية، لا سيما في نطاق سهل شمامك.

وصرح هيمن سيد مراد، المدير العام لزراعة أربيل، اليوم الأحد 26 نيسان/أبريل 2026 لموقع "كوردستان 24" قائلاً: "بناءً على قرار وزارة الكهرباء، سيستفيد آلاف المزارعين في حدود محافظة أربيل من شبكة الكهرباء الوطنية".

وأشار المدير العام إلى أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 100 مليار دينار، يتضمن إنشاء ثلاث محطات كهرباء بجهد 132 كيلو فولت في كل من (8 حساروك، والمنطقة الصناعية في تيمار، وشمامك).

وأوضح أن منطقة سهل شمامك تضم آلاف المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية وحقول الدواجن، والذين سيكونون المستفيدين الرئيسيين من تنفيذ هذه المحطات.

وأكد هيمن سيد مراد أن مشروع "روناكي" (الضياء) حقق فوائد جمة للقطاع الزراعي، حيث لن يواجه المزارعون وأصحاب المشاريع بعد الآن مشكلة نقص التيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، كان بيستون بكر، مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة والموارد المائية بحكومة الإقليم، قد صرح سابقاً لموقع "كوردستان 24" بأن مشروع "روناكي" يخدم أصحاب المشاريع بشكل كبير، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب المشاريع يتواصلون يومياً لإتمام إجراءات سحب الكهرباء بنظام 24 ساعة. وأضاف أن وزارة الزراعة تنسق بشكل كامل مع وزارة الكهرباء لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مؤكداً المطالبة بإيصال خدمة الكهرباء على مدار الساعة إلى المناطق المحيطة بالمدن أيضاً.