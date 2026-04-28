قطر تحذر من "صراع مجمّد" في الخليج وسط تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذّرت قطر الثلاثاء من فكرة وجود "صراع مُجمّد" في الخليج، في ظلّ تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بالإنكليزية في إحاطة اسبوعية "لا نرغب في عودة الأعمال العدائية إلى المنطقة في أي وقت قريب، ولا نرغب في رؤية صراع مُجمّد يُعاد إشعاله كلما وُجد سبب سياسي".

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير. وردت طهران بتنفيذ هجمات صاروخية وبمسيّرات على الدولة العبرية وعلى دول خليجية، من بينها قطر.

ويسري منذ نحو ثلاثة أسابيع وقف لإطلاق النار، عقدت خلاله جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، من دون التوصل إلى وقف نهائي للحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي.

وفي ظل تعثّر الجهود لاستئناف المباحثات، أعلن البيت الأبيض الإثنين أنه يدرس المقترحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بفتح الممر البحري الحيوي.

وقال أنصاري "نتطلع بشدة إلى إنهاء هذه الحرب بشكل مستدام يراعي جميع مخاوفنا في المنطقة وخارجها".

ويمرّ في مضيق هرمز في الأوقات العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المُسال، لكنه يخضع الآن لحصار مزدوج إيراني وأميركي.

AFP