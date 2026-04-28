الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات لإخلاء مناطق في جنوب لبنان

أربيل (كوردستان24)- وجّه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنذارا لسكان أكثر من عشر قرى في جنوب لبنان لإخلائها والتوجه شمالا، قائلا إن ذلك يأتي "في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق وقف إطلاق النار".

وكتب المتحدث باسم باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس "حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد إلى المنطقة المحددة باتجاه قضاء صيدا"، مضيفا "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته، أو وسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".

وتقع جميع القرى المذكورة في الإنذار خارج "الخط الأصفر" الذي حدده الجيش الإسرائيلي قبل عشرة أيام في جنوب لبنان، والذي تقول الدولة العبرية إنه يهدف إلى ضمان أمن الإسرائيليين.

وتقول إسرائيل إن لها الحق في تنفيذ عمليات في هذه المنطقة ضد حزب الله.

وفي الأسبوع الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله يشن بانتظام هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة على مواقعه.

وقُتل جندي إسرائيلي الأحد، وأصيب آخر بجروح خطيرة الثلاثاء، جراء هذه الطائرات، بحسب بيانات الجيش.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين، إن صواريخ حزب الله وطائراته المسيّرة ما زالت تشكل تحديا كبيرا، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل ضرباتها.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من آذار/مارس مارس، عندما أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.

AFP