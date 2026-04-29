ترامب: إيران أبلغتنا أنها في "حالة انهيار" وتريد فتح مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- شهدت المساعي الرامية لإنهاء الصراع مع إيران جموداً تاماً، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه تجاه أحدث المقترحات المقدمة من طهران. وكشف ترامب أن الجانب الإيراني أبلغ الولايات المتحدة بمرور البلاد بـ"حالة انهيار"، وأنها تعمل حالياً على إعادة ترتيب أوضاع قيادتها.

وينص المقترح الإيراني الأخير، الهادف لحل الصراع الذي اندلع قبل شهرين، على مبدأ "التأجيل"، حيث طالبت طهران بإرجاء مناقشة برنامجها النووي إلى حين انتهاء الحرب، والتركيز في الوقت الراهن على تسوية الخلافات المتعلقة بعمليات الشحن البحري. إلا أن هذا التوجه قوبل برفض واشنطن؛ حيث أكد مسؤول أمريكي مطلع لـ"رويترز" على تفاصيل الاجتماع الذي عقده ترامب مع مستشاريه، أن الرئيس متمسك بمعالجة الملف النووي كأولوية قصوى في بداية أي مفاوضات.

وفي تدوينة له عبر منصة "تروث سوشال" يوم الثلاثاء، قال ترامب: "أبلغتنا إيران للتو بأنها في 'حالة انهيار'. وتريد منا 'فتح مضيق هرمز' في أقرب وقت ممكن بينما تحاول تسوية أوضاع قيادتها (وأعتقد أنها ستتمكن من ذلك)!". ورغم هذه التصريحات المثيرة، لم يُكشف عن الآلية التي أوصلت بها إيران هذه الرسالة إلى واشنطن، كما لم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من طهران حول ما ذكره الرئيس الأمريكي.

على الصعيد العسكري، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن متحدث باسم الجيش قوله إن بلاده لا ترى أن الحرب قد انتهت بعد. ويأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الملاحية؛ حيث تفرض طهران حظراً شبه كامل على حركة السفن في مضيق هرمز — الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية — منذ اندلاع المواجهات في 28 فبراير/شباط الماضي. وبالمقابل، بدأت الولايات المتحدة مطلع هذا الشهر بفرض سيطرتها الميدانية على حركة السفن الإيرانية التي تحاول الدخول إلى المضيق أو الخروج منه.



