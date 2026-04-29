واشنطن تعلن تضامنها مع العراق وتدعم جهود "الزيدي" في تشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان24)- أعربت بعثة الولايات المتحدة في العراق عن أطيب تمنياتها لرئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، في مهامه الرامية لتشكيل حكومة قادرة على تلبي تطلعات الشعب العراقي وتحقيق مستقبلاً أكثر إشراقاً وسلاماً.

وأكدت البعثة في بيان لها، تضامن واشنطن مع الشعب العراقي في سعيه لتحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها صون سيادة البلاد، وتعزيز الأمن للقضاء على الإرهاب، وبناء اقتصاد مزدهر يعود بالنفع الملموس على الجانبين العراقي والأمريكي.

أعلن الإطار التنسيقي في بيانٍ له، اختيار علي الزيدي مرشحاً رسمياً لكتلة الإطار التنسيقي باعتبارها الكتلة الأكبر في مجلس النواب لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع حاسم عقده قادة الإطار في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الاثنين، حيث جرى التوافق على اسم الزيدي بعد تدارس قائمة المرشحين واختيار الشخصية التي تتناسب مواصفاتها مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها.