بين إعجاب والدة ترامب ورد اللغة الفرنسية.. كيف كسر الملك تشارلز قيود البروتوكول في البيت الأبيض؟

أربيل (كوردستان24)- في مشهد كسر صرامة التقاليد الملكية والرسمية، تحول الاستقبال الرسمي للعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث في البيت الأبيض إلى لحظة إنسانية طريفة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداخلت الحكايات الشخصية بالدعابات التاريخية بين الملك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

خلال مراسم الاستقبال، فاجأ الرئيس ترامب الحضور بخروج لافت عن النص، مستعرضاً ذكريات والدته الراحلة، ذات الأصول الاسكتلندية، مع العائلة المالكة. وكشف ترامب أن والدته كانت تكنّ "إعجاباً خاصاً" بالملك تشارلز منذ أن كان أميراً شاباً، واصفاً إياها بأنها كانت تراه شخصاً "وسيمًا ولطيفًا للغاية".

هذا التصريح العفوي أثار ضحك الحاضرين، بينما اكتفى الملك تشارلز بابتسامة عفوية بدت أقرب إلى "الحرج اللطيف"، في لقطة التقطتها عدسات الإعلام كدليل على كسر الحواجز الرسمية بين القائدين.

ولم تتوقف الأجواء الودية عند حد الذكريات الشخصية، بل امتدت إلى مأدبة العشاء الرسمية، حيث استعرض الملك تشارلز مهاراته في "الدبلوماسية الساخرة". وفي رد ذكي على تصريح سابق لترامب قال فيه إن أوروبا "كانت ستتحدث الألمانية" لولا التدخل الأميركي في الحرب العالمية الثانية، رد الملك بابتسامة: "لولا نحن، لكنتم تتحدثون الفرنسية اليوم".

هذا التعليق، الذي يشير تاريخياً إلى الصراع البريطاني الفرنسي على أميركا الشمالية قبل استقلال الولايات المتحدة، عكس عمق الثقافة التاريخية للملك وقدرته على توظيف الفكاهة في تعزيز "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن.

ولم يخلُ خطاب الملك من إشارات طريفة أخرى شملت "حفلة شاي بوسطن" الشهيرة وإعادة تصميم البيت الأبيض، مما أضفى طابعاً إنسانياً على زيارة دولة تهدف في جوهرها لتعزيز الملفات الجيوسياسية والاستراتيجية.

ويرى مراقبون أن هذه المواقف تتجاوز كونها مجرد "أخبار خفيفة"؛ فهي تجسد مفهوم "القوة الناعمة" في العلاقات الدولية، حيث تنجح الابتسامة والدعابة في تلطيف الأجواء السياسية المشحونة وتقريب المسافات بين الشعوب والقادة بعيداً عن صياغات البيانات الرسمية الجافة.

بين "إعجاب" والدة ترامب ورد الملك "التاريخي"، أثبتت زيارة تشارلز الثالث إلى واشنطن أن خلف الكواليس السياسية الكبرى، تبقى اللحظات الإنسانية هي الأكثر قدرة على خطف الأضواء وصناعة العناوين العابرة للقارات.