التجارة الاتحادية تعلن انطلاق موسم تسويق القمح في البصرة وذي قار والنجف

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، عن البدء رسمياً باستلام أولى كميات محصول القمح المحلي من مزارعي محافظات البصرة، وذي قار، والنجف الأشرف، وذلك ضمن الموسم التسويقي لعام 2026، وعقب انطلاق العملية في محافظة المثنى قبل أيام.

خطة تسويقية متكاملة

وصرح د. حيدر نوري الكرعاوي، المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، قائلاً: "إن فروع شركتنا في المحافظات الثلاث المذكورة قد باشرت مهامها وفق خطة تنظيمية دقيقة تهدف لاستيعاب كميات القمح المسوقة".

وأوضح الكرعاوي أن الخطة وُضعت لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين والمسوقين لضمان انسيابية تسليم المحصول دون أي معوقات، مع الالتزام التام بالمعايير والمواصفات المعتمدة في فحص واستلام القمح لضمان جودة الخزين الاستراتيجي.

تجهيزات لوجستية وفنية

وأكد المدير العام أن الشركة وفرت كافة المستلزمات التقنية واللوجستية في مراكز الاستلام، بما في ذلك الأجهزة الحديثة والكوادر المتخصصة، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل طوابير الانتظار، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتوفير بيئة مناسبة للمزارعين خلال عملية التسويق.

تعزيز الأمن الغذائي

وأضاف الكرعاوي: "مستمرون في توسيع مراكز الاستلام وتهيئتها تباعاً وفق الجدول الزمني المقرر، لضمان استلام كافة الكميات المنتجة وتخزينها وفق أحدث المعايير العالمية". وشدد على أن نجاح موسم التسويق يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.