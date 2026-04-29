بيگرد طالباني: إنجاز 145 مشروعاً للدواجن في إدارة "رابرين" خلال عهد التشكيلة التاسعة

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بيگرد طالباني، عن طفرة نوعية في المشاريع الاستثمارية الزراعية والحيوانية بمنطقة "رابرين"، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه المستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد في المنطقة.

وخلال مشاركتها في "ملتقى فرص التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل" بإدارة رابرين، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، أوضحت طالباني أن المنطقة تضم حالياً 223 مشروعاً للدواجن، مشيرة إلى أن 145 مشروعاً منها أُنجزت حصراً خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لتطوير هذا القطاع.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة البطالة بين شباب إدارة رابرين بلغت 15%، متطرقة إلى أحد العوائق الاجتماعية المؤثرة على الاستثمار في المنطقة، قائلة: "أحد التحديات التي نواجهها في إدارة رابرين، وأنا ابنة هذه المنطقة، هي النظرة السلبية والعدائية أحياناً تجاه من يملكون رأس المال ويرغبون في الاستثمار". وأكدت أن هذا النوع من التفكير حال دون جذب كبار المستثمرين لإقامة مشاريع استراتيجية كبرى تعود بالنفع على اقتصاد المنطقة.

وفي سياق متصل، سلطت طالباني الضوء على النجاح الكبير في قطاع إنتاج بيض المائدة، مبينة أنه قبل التشكيلة التاسعة كان هناك مشروع واحد فقط في رابرين، بينما تضم محافظة السليمانية وحدها الآن 17 مشروعاً كبيراً. وأكدت أن الإنتاج الحالي تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي في الإقليم ليصل إلى تلبية احتياجات السوق العراقية بالكامل.

يُذكر أن هذا الملتقى يهدف إلى إيجاد حلول عملية للمشاكل الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في منطقة رابرين، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في الموارد المحلية.