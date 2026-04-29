قيادي حوثي لـ "كوردستان 24": إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب شاملة والهدنة مع واشنطن "هشة"

أربيل (كوردستان24)- وصف قائد عسكري من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باليمن، الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران بـ "الضعيفة"، محذرين من أن التحركات الإسرائيلية قد تقود المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق تهدد السلم والأمن الدوليين.

تحذيرات من حرب إقليمية

وصرح عبد الغني علي الزبيدي، القيادي العسكري في جماعة الحوثي، لموقع "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 29 نيسان 2026، قائلاً: "إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في فلسطين والبلدات الحدودية في لبنان، قد يجر المنطقة بأكملها إلى أتون حرب شاملة لا تُحمد عقباها".

واتهم الزبيدي إسرائيل باستغلال انشغال العالم بالصراع المباشر بينها وبين إيران لتنفيذ أجنداتها في فلسطين ولبنان، واصفاً الهجمات الإسرائيلية بأنها "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ولتفاهمات وقف إطلاق النار". وأكد أن هذه التطورات تثبت "النهج العدواني" لإسرائيل وإصرارها على زعزعة استقرار المنطقة والعالم.

هدنة هشة وتصعيد مستمر

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من خطاب لزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، في 21 نيسان الجاري، وصف فيه الهدنة المعلنة بين إيران وحلفائها من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، بأنها "هشة ولا يمكن المراهنة عليها".

يُذكر أن جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، كانت قد بدأت منذ أواخر عام 2023 بشن هجمات استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ومع تصاعد التوترات الإقليمية بين طهران وتل أبيب، تعاظم دور الجماعة في النزاع ليتجاوز البحر الأحمر وصولاً إلى الانخراط المباشر في العمليات العسكرية دفاعاً عن حلفائها ورداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.