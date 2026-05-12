إسرائيل تعلن السيطرة العملياتية على منطقة نهر الليطاني

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بالتزامن مع توسيع نطاق غاراتها الجوية لتشمل بلدات عدة في جنوب لبنان وصولاً إلى البقاع شرقي البلاد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "لواء جولاني" قد أكمل سيطرته العملياتية على منطقة نهر الليطاني.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو نفذ هجمات استهدفت أكثر من 100 موقع عسكري لدعم القوات البرية العاملة في محيط النهر. وأشار البيان إلى أن القوات عثرت خلال عملياتها في الجنوب اللبناني على مقار تابعة لحزب الله، شملت أنفاقاً ومستودعات أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ، لافتاً إلى مقتل العشرات من عناصر الحزب خلال اشتباكات مباشرة وغارات جوية.

تجهيزات لعبور القوات

وفي سياق متصل، نقلت القناة (14) الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الجيش نفذ عمليات هندسية فوق مجرى نهر الليطاني، تهدف إلى تسهيل عبور القوات المدرعة والمشاة في أي عمليات مستقبلية.

ميدانياً، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت قرى أرزون، وطير دبا، والبازورية، والحوش في الجنوب، بالإضافة إلى بلدة سحمر في البقاع الغربي. في المقابل، واصل حزب الله استهداف تحركات القوات الإسرائيلية في الجنوب والمناطق الشمالية في إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة، وسط أنباء عن وقوع اشتباكات ميدانية مباشرة في عدد من القرى الحدودية.

قاسم يرفض التفاوض

سياسياً، دعا الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية إلى رفض التفاوض مع إسرائيل، وذلك قبيل جولة ثالثة مرتقبة من المحادثات بين سفيري البلدين في واشنطن. وشدد قاسم على تمسك الحزب بسلاحه، معتبراً إياه "شأناً داخلياً" لا يخضع لموازين التفاوض مع إسرائيل، موجهاً رسالة لمقاتليه قال فيها: "لن نخضع ولن نستسلم.. ولن نترك الميدان".

واقع ميداني متأزم

وعلى الرغم من سريان اتفاق "وقف إطلاق النار" منذ منتصف أبريل الماضي، إلا أن وتيرة العمليات لم تتوقف؛ حيث تواصل إسرائيل غاراتها وعمليات تجريف المنازل في عشرات البلدات الجنوبية، بينما يستمر حزب الله في تنفيذ عمليات استهداف للجنود والآليات الإسرائيلية.

يُذكر أن المواجهات التي اندلعت في الثاني من مارس الماضي —عقب إطلاق حزب الله صواريخ نحو المستوطنات رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي— قد أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 2846 شخصاً وإصابة 8693 آخرين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية. كما تشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى أن الجيش الإسرائيلي بات يسيطر حالياً على 68 موقعاً داخل الأراضي الجنوبية.



المصدر: العربیة