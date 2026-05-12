الداخلية العراقية: منح الجنسية لـ 2757 أجنبياً منذ عام 2006

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، منح الجنسية العراقية لـ 2757 أجنبياً منذ عام 2006 وحتى العام الحالي، مؤكدة أن جميع إجراءات التجنيس تمت وفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في بيان، إن “المجموع الكلي للأجانب الذين مُنحوا الجنسية العراقية منذ عام 2006 وحتى العام الحالي بلغ 2757 شخصاً”.

وأوضح ميري أن “عمليات منح الجنسية جرت وفق الضوابط القانونية المعتمدة”، مشيراً إلى أن “إجراءات التجنيس تخضع لموافقات أصولية بعد استكمال جميع الشروط الأمنية والإدارية المطلوبة”.

وأكدت وزارة الداخلية أن منح الجنسية العراقية يتم ضمن إجراءات رسمية دقيقة تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بالتجنيس في البلاد.