خانقين تخلّد ذكرى "عروس كوردستان".. إزاحة الستار عن تمثال الشهيدة ليلى قاسم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة خانقين، اليوم الثلاثاء، مراسم رسمية لإزاحة الستار عن تمثال للمناضلة الكوردية الشهيدة "ليلى قاسم"، بحضور غفير لمسؤولين حكوميين وحزبيين، تخليداً للذكرى السنوية الثانية والخمسين لاستشهادها.

وأكدت سكرتيرة اتحاد نساء كوردستان، زيبا طه، في مؤتمر صحفي، أن إقامة هذا التمثال "جزء من واجبنا الوطني لرد الاعتبار للتاريخ ونضال الشهيدة ليلى قاسم، بصفتها رمزاً للمقاومة وأول امرأة كوردية يعدمها نظام البعث". وأضافت أن الهدف هو نقل رسالة الشجاعة والصمود إلى الأجيال الحالية والقادمة، وتقديراً لدور المرأة الكوردية في حركة التحرر.

من جانبه، أشاد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بهذه المبادرة، واصفاً الشهيدة ليلى قاسم بأنها "النموذج الأسمى للمرأة الكوردية التي أبت الركوع أمام الأعداء". وشدد عبد الله على أن وجود معالم وتماثيل هؤلاء الشهداء في هذه المناطق هو "أقوى دليل على الهوية الكوردستانية للمناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم، والتي جُبلت بدماء أبنائها".

مستجدات تشكيل الحكومة

وعلى الهامش السياسي، كشف شاخوان عبد الله عن آخر تطورات تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكداً أن "عملية توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات قد اكتملت".

وأوضح عبد الله أن "التدخلات الإقليمية والدولية هي التي تسببت في تأخير الإعلان لعدة أيام"، مرجحاً أنه في حال توصلت الأطراف إلى اتفاق نهائي، فسيتم منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.