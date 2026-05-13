مجلس النواب العراقي يعقد جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي

أربيل (كوردستان24)- يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة استثنائية، يوم غدٍ الخميس 14 أيار 2026، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وسط إجراءات مشددة لضمان حضور النواب وتحقيق النصاب القانوني.

وفي إجراء لافت، أعلن الأمين العام لمجلس النواب، صفوان گەرگەری، في تصريح لـ "كوردستان 24"، صدور قرار يمنع أعضاء البرلمان من السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، إلى حين الانتهاء من عملية التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء بعد تقارير أفادت بنية عشرات النواب التوجه للحج، مما يهدد بكسر النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة وتمرير الحكومة. وبحسب النظام الداخلي للبرلمان، يجب إعلان جدول أعمال الجلسة وإبلاغ النواب قبل 48 ساعة من انعقادها.

من جانبه، كشف مشرق الفريجي، القيادي في "تحالف الإعمار والتنمية"، أن الجلسة ستشهد التصويت على "50+1" من التشكيلة الوزارية لتأمين النصاب القانوني لتشكيل الحكومة، بينما سيتم تأجيل حسم بقية الحقائب ونائبي رئيس الوزراء إلى ما بعد عطلة العيد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ "كوردستان 24" أن الخلافات السياسية لا تزال تلاحق بعض الحقائب السيادية، مما دفع المكلف إلى تجزئة عملية التصويت لتجنب تجاوز المدة الدستورية.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف علي الزيدي رسمياً بتشكيل الحكومة في 27 نيسان 2026، وبموجب الدستور، يمتلك المكلف مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية، والتي تنتهي في 27 أيار الجاري.

وتأتي هذه التطورات بعد موجة من الخلافات الحادة داخل "الإطار التنسيقي"، وتحديداً بين "ائتلاف دولة القانون" و"تحالف الإعمار والتنمية" حول إدارة وزارة الداخلية، وهو ما أدى إلى ترحيل حسم بعض الوزارات إلى مرحلة ثانية بعد نيل الثقة المبدئية.