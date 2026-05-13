"الولاية 51" .. ترامب يروج لضم فنزويلا للولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الجدل بعد أن نشر صورة لخريطة فنزويلا على منصة "تروث سوشيال" ملونة بألوان العلم الأمريكي، ومكتوب عليها "الولاية رقم 51".

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات أدلى بها ترامب، يوم الاثنين 11 مايو، في لقاء مع المذيع جون روبرتس على قناة "فوكس نيوز"، أكد فيها أنه يفكر بجدية في ضم فنزويلا إلى الولايات المتحدة. وبرر ترامب ذلك بوجود احتياطيات نفطية تقدر قيمتها بـ 40 تريليون دولار، زاعماً أن "فنزويلا تحب ترامب".

وجاءت هذه التصريحات بعد أقل من أسبوعين من مقابلة تلفزيونية قال فيها ترامب: "فنزويلا كانت سابقاً بلداً محروماً، لكنها الآن محظوظة وتُدار بشكل جيد"، وذلك في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وكان ترامب قد لمّح سابقاً إلى رغبته هذه أثناء تهنئته لمنتخب فنزويلا للبيسبول بعد فوزه على إيطاليا، حيث نسب انتصار الفريق إلى التعاون القائم بين كاراكاس وواشنطن.

في المقابل، رفضت ديلسي رودريغيز، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، هذه الفكرة جملة وتفصيلاً، وقالت: "بلادنا لن تصبح أبداً ولاية أمريكية".

يُذكر أن لترامب سوابق في تقديم مقترحات غريبة من هذا النوع؛ ففي نوفمبر 2025، قدم اقتراحاً مماثلاً لكندا، حينما طالب رئيس الوزراء (السابق) جاستن ترودو بالاستقالة لتنضم بلاده كولاية رقم 51 تحت اسم "ولاية كندا العظمى". كما أعرب في ديسمبر 2025 عن رغبته في شراء جزيرة "غرينلاند" بدواعي الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي.