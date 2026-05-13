الهند تنشئ تحالفا للتأمين البحري لحماية سفنها من تبعات الحرب في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أطلقت الهند الثلاثاء صندوق ضمان تأمين بحري بقيمة 1,5 مليار دولار لحماية سفنها من الاضطرابات المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة المال في بيان إن هذا التحالف الذي أطلق عليه "مجمع بهارات للتأمين البحري"سيسهل "تغطية التأمين البحري" في مواجهة مخاطر الحرب والعقوبات.

وتعتمد الهند بشكل كبير على الطرق البحرية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال وتجارة السلع التي يمر جزء كبير منها عبر مضائق مثل مضيق هرمز المغلق عمليا من قبل إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في أواخر شباط/فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التحالف سيغطي "مخاطر الحرب للسفن التي ترفع العلم الهندي أو تديرها" مصالح هندية، "المتوجهة إلى الهند والخارجة منها، في سياق التوترات الحالية في الشرق الأوسط".

