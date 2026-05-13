أنشيلوتي: قراري بشأن نيمار سيكون مهنياً 100% ولا أحد يضغط عليّ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تتجه أنظار الأمة البرازيلية والعالم يوم الاثنين المقبل صوب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سيعلن عن القائمة النهائية لمنتخب "السيليساو" المشاركة في كأس العالم 2026، وسط تساؤل وحيد يسيطر على الشارع الرياضي في ريو دي جانيرو: هل سيكون نيمار دا سيلفا ضمن الكتيبة المغادرة للمونديال؟

ويواجه نيمار (34 عاماً)، الهداف التاريخي للبرازيل، تحدياً مصيرياً للحاق بالبطولة التي تنطلق الشهر المقبل، بعد سنوات طاردته فيها الإصابات، وعقب عودة وُصفت بـ"المخيبة للآمال" إلى صفوف ناديه السابق سانتوس. ويجد أنشيلوتي نفسه أمام معادلة معقدة توازن بين "عاطفة" الجماهير و"صرامة" المتطلبات البدنية لخطته التي تعتمد على اللعب عالي الكثافة.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز" بمقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قال أنشيلوتي بوقاره المعهود: «عندما يتعين عليك الاختيار، يجب مراعاة عوامل عدة. نيمار لاعب استثنائي بسبب موهبته، لكنه واجه عقبات صحية كبيرة ويعمل بجد للتعافي. لقد تحسن مؤخراً ويلعب بانتظام، لكن القرار ليس سهلاً؛ علينا موازنة الإيجابيات والسلبيات بعناية».

ويُعد هذا القرار من أكثر القرارات إثارة للجدل في مسيرة أنشيلوتي الحافلة، رغم كونه المدرب الوحيد المتوج بالدوريات الخمسة الكبرى وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. فبينما يضغط زملاء نيمار علناً لضمه، يظل الجمهور منقسماً بين الحنين لموهبته والقلق من قدرة جسده على مجاراة إيقاع المونديال.

وحول الضغوط الداخلية، أكد المدرب الإيطالي أن نيمار يحظى بتقدير كبير داخل الفريق، قائلاً: «استدعاء نيمار لن يفجر قنبلة في غرفة الملابس، فهو محبوب جداً. أنا ممتن لكل من قدم لي النصيحة من اللاعبين، لكن في النهاية، أنا الشخص الوحيد المؤهل لاتخاذ هذا القرار».

وشدد أنشيلوتي على أن الأجواء داخل المنتخب "نقية وإيجابية" ولن تتأثر بالأسماء المختارة، مشيراً إلى أن قلقه الوحيد قد يكمن في الضجيج الإعلامي الخارجي الذي لا يمكنه السيطرة عليه.

وعلى الصعيد الفني، يطمح أنشيلوتي للاعتماد على أربعة مهاجمين يمتلكون القدرة على الضغط العالي والعودة للدفاع، وهو ما يمثل تحدياً بدنياً لنيمار. ومع ذلك، ترك المدرب الباب موارباً بقوله: «لقد تحسنت لياقته البدنية بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة وبات قادراً على الحفاظ على نسق مرتفع، لكن هناك فرق بين المباريات العادية ومباريات المونديال».

واختتم أنشيلوتي حديثه بالتأكيد على استقلاليته التامة: «لم يضغط عليّ أحد؛ سيكون القرار مهنياً بنسبة 100% بناءً على الأداء الفني فقط. لا توجد تشكيلة مثالية، لكنني سأحاول اختيار التشكيلة التي تضمن أقل قدر ممكن من الأخطاء».

بين التاريخ العريق والواقع البدني الصعب، يبقى قرار أنشيلوتي يوم الاثنين هو "الصافرة" التي ستحدد ملامح الحلم البرازيلي في البحث عن النجمة السادسة.