افتتاح رسمي لأكاديمية ريال مدريد في أربيل وسط حضور رسمي ورياضي

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة أربيل، مساء الجمعة الموافق 8 أيار 2026، افتتاح أكاديمية نادي Real Madrid CF الإسباني بشكل رسمي، وذلك في مجمع “أربيل أفينيو”، بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، وعدد من القناصل والدبلوماسيين الأجانب، إلى جانب مدير مرور أربيل ومدير شرطة أربيل وشخصيات رياضية من إقليم كوردستان وخارجه.

كما تضمن الافتتاح إطلاق مركز ألعاب شبابي حديث، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الشباب والرياضة في إقليم كوردستان.

ويُنظر إلى افتتاح أكاديمية ريال مدريد في عاصمة الإقليم بوصفه مؤشراً على اهتمام حكومة إقليم كوردستان بتطوير البنى التحتية الرياضية، ولا سيما في ظل برامج الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، الهادفة إلى تعزيز الحركة الرياضية والارتقاء بها في أربيل ومختلف مدن الإقليم.

وستخصص الأكاديمية برامجها التدريبية للأطفال والفتيان من عمر 6 إلى 17 عاماً، وفق مناهج وتوجيهات نادي ريال مدريد الإسباني، مع اعتماد النظام التدريبي ذاته المعمول به في الأكاديمية الأم بإسبانيا.

ويحظى نادي ريال مدريد بشعبية واسعة في إقليم كوردستان، الأمر الذي انعكس في الإقبال والترحيب الكبيرين اللذين رافقا افتتاح الأكاديمية الجديدة في أربيل.