لويس إنريكي: تأهلنا "استثنائي" والصلابة الدفاعية سر عبورنا عقبة بايرن ميونيخ

أربيل (كوردستان24)- وصف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، نجاح فريقه في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بـ "الإنجاز الاستثنائي والخارق للعادة"، وذلك عقب حسم فريقه بطاقة العبور من قلب ميونيخ.

وجاء تأهل العملاق الباريسي بعد تعادله الثمين مساء الأربعاء أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (1-1) في إياب نصف النهائي، مستفيداً من تفوقه في لقاء الذهاب بالعاصمة الفرنسية بنتيجة (5-4)، ليتأهل بمجموع المباراتين (6-5). وبذلك، يضرب "حامل اللقب" موعداً نارياً مع أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو المقبل.

وفي تصريحات صحفية عقب المباراة، أعرب إنريكي عن فخره بالأداء الذي قدمه لاعبو "بي إس جي"، قائلاً: "صعدنا بعد مباراة مذهلة؛ فالتأهل لنهائي ثانٍ على التوالي هو إنجاز استثنائي بكل المقاييس".

وأضاف المدرب الذي قاد الفريق الباريسي لتحقيق لقبه القاري الأول في التاريخ العام الماضي: "بدأنا اللقاء بطريقة ذكية ومثالية، ونجاحنا في التقدم بهدف مبكر منح اللاعبين الحافز والهدوء المطلوبين".

وكشف المدرب الإسباني عن التحضيرات الذهنية والفنية للمواجهة، مؤكداً أن الجهاز الفني درس كافة السيناريوهات المحتملة، مع التركيز بشكل خاص على "الصلابة الدفاعية" لمواجهة الضغط الهجومي الكاسح للفريق البافاري.

واختتم إنريكي حديثه بالتأكيد على قوة شخصية فريقه، قائلاً: "لقد وصلنا إلى المباراة النهائية بعد معاناة كبيرة في الموسمين الماضي والحالي، وهذا يبرهن للعالم أننا أصبحنا فريقاً قوياً وكبيراً ونادجاً وقادراً على المنافسة في أعلى المستويات".



