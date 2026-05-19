طقس العراق.. أجواء متباينة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعات حالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى تسجيل أجواء متباينة بين الغائمة والصحوة مع تصاعد تدريجي في درجات الحرارة.

ذكر بيان للهيئة، أن طقس يوم غدٍ الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، مع استقرار في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء، أوضح البيان أنها ستكون كالتالي:

إقليم كوردستان: السليمانية (24)، دهوك وأربيل (26)

المحافظات الوسطى: نينوى (28)، كركوك (30)، ديالى (31)، وبغداد وصلاح الدين والأنبار (32)، كربلاء المقدسة وواسط (33).

المحافظات الجنوبية: ميسان والبصرة والديوانية (34)، والنجف الأشرف وبابل وذي قار والمثنى (35) درجة مئوية.

وأضاف البيان أن يوم الخميس سيشهد طقساً غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في المناطق الجبلية، بينما يسود طقس صحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وحذرت الهيئة من نشاط للرياح الشمالية الغربية خلال النهار، مما قد يؤدي إلى تصاعد غبار محلي خفيف وانخفاض مدى الرؤية في بعض المناطق إلى (5-7) كم.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع استمرار فرص الأمطار الخفيفة في جبال الشمال، مع بقاء الأجواء صحوة في الوسط والجنوب، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى وانخفاضها قليلاً في المحافظات الجنوبية.

وختمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن يوم السبت المقبل سيشهد استقراراً في الحالة الجوية، حيث سيكون الطقس صحواً في جميع أنحاء البلاد، مع تسجيل ارتفاع إضافي وطفيف في درجات الحرارة في عموم المحافظات.