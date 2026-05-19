الصحة العراقية: تسجيل 226 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية واستنفار كامل للمؤسسات الطبية

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 226 حالة اختناق وضيق في التنفس في عدة محافظات نتيجة موجة الغبار التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

وذكر بيان للوزارة أن وزير الصحة، عبد الحسين الموسوي، تابع عن كثب الإجراءات المتخذة من قبل الدوائر الصحية، موجهاً باستمرار حالة التأهب القصوى في كافة المؤسسات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين المتأثرين بالعاصفة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة جاهزية ردهات الطوارئ وسيارات الإسعاف، مع توفير كميات كافية من الأوكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى استنفار الملاكات الطبية والتمريضية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضحت الوزارة أن إحصائيات مديرية العمليات والخدمات الطبية العاجلة سجلت حتى الآن 226 حالة اختناق، مؤكدة أنها ستنشر تفاصيل الإحصائيات الدقيقة للمحافظات في وقت لاحق.

تأتي هذه الموجة في ظل تحذيرات متكررة من هيئة الأنواء الجوية من تكرار العواصف الترابية، مما يضع عبئاً إضافياً على القطاع الصحي العراقي.