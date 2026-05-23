خطر الانفجار يهدد كاليفورنيا.. أوامر بإجلاء 40 ألف شخص بسبب تسرب كيميائي

أربيل (كوردستان 24)- صدرت أوامر بإجلاء حوالى 40 ألف شخص من منازلهم في كاليفورنيا الجمعة بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة.

ويحتوي الخزان على 26 ألف لتر من ميثيل ميثاكريلات، وهو سائل متطاير وقابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك، وقد حذر عناصر الإطفاء من أن الأمور تبدو سيئة.

وأوضح مسؤول في هيئة الإطفاء أن هذا الوضع قد يتسبب في تلوث كيميائي كبير أو حتى قد يؤدي إلى انفجار، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال أمير الفرا، قائد شرطة غاردن غروف، في مقاطعة أورنج (في جنوب شرق لوس أنجليس)، المنطقة التي وقع فيها التسرب، إن أمر الإخلاء يطال حوالى 40 ألف شخص، إلا أن الآلاف يرفضون المغادرة.

ولم تبلغ السلطات عن أي تقارير بوقوع إصابات حتى الآن، كما أنها لم توضح سبب التسرب.

وتعمل السلطات على وضع حواجز لمنع المواد السامة من تلويث المجاري المائية أو المحيط الواقع على مسافة كيلومترات.