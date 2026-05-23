رئيس إقليم كوردستان ووزير الخارجية الإيراني يناقشان الوضع في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً أمس الجمعة، 22 أيار 2026.

وخلال الاتصال، بحث الجانبان سبل تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا سيما في مجال التبادل الاقتصادي والتجاري.

كما تبادلا الآراء ووجهات النظر بشأن تعزيز التنسيق لحماية أمن الحدود.

وفي محور آخر من الاتصال الهاتفي، ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، وأكدا على أهمية مساعي وجهود دول المنطقة لترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما شكلت جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك محوراً آخر للاتصال الهاتفي بينهما.