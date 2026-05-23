ترامب يُلغي حضور زفاف نجله ويعود إلى البيت الأبيض على عجل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجع ترامب الوطني بولاية نيوجيرسي، وتوجّه مباشرة إلى البيت الأبيض في واشنطن عقب إلقاء خطاب في نيويورك، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

وفي منشور له، أوضح ترامب أسباب غيابه عن حفل زفاف نجله دونالد ترامب جونيور وخطيبته بيتينا أندرسون، مؤكداً أن التزامات العمل الحكومي تحول دون مشاركته في المناسبة العائلية.

وقال الرئيس الأميركي: "رغم رغبتي الشديدة في التواجد مع ابني ترامب جونيور وخطيبته بيتينا، أحدث أفراد عائلة ترامب، فإن ظروف العمل الحكومي وحبي للولايات المتحدة الأميركية لا يسمحان لي بذلك".

وأضاف: "أرى أنه من المهم بالنسبة لي البقاء في واشنطن، في البيت الأبيض، خلال هذه الفترة المهمة. أهنئ دون وبيتينا".

وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة للصحفيين داخل المكتب البيضاوي إلى أن موعد حفل الزفاف جاء في توقيت غير مناسب، قائلاً: "سأحاول الحضور، لكنني أخبرتهم أن هذا التوقيت غير مناسب، لدي إيران وأمور أخرى".

ويأتي إلغاء الرحلة وحضور الزفاف بالتزامن مع تقارير تفيد بإبقاء عدد من المسؤولين الأمنيين والاستخباريين في حالة استعداد ومتابعة للملفات الأمنية والسياسية الجارية، وسط ترقب للتطورات الإقليمية والدولية خلال الفترة الحالية.