واشنطن تدرس ضربات جديدة ضد إيران وترامب يلغي التزاماته العائلية للبقاء في البيت الأبيض

أربيل (كوردستان 24)- ذكر موقع إكسيوس وشبكة "سي بي إس" أن الحكومة الأميركية تدرس شن ضربات جديدة على إيران، فيما غيّر دونالد ترامب جدول أعماله للبقاء في واشنطن في نهاية هذا الأسبوع، ما عزز التكهنات حول احتمال استئناف الأعمال العدائية ضد طهران.

وذكرت "سي بي إس" أن الجيش الأميركي يستعد لشن ضربات جديدة محتملة على الجمهورية الإسلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما نقلته فرانس برس.

وصباح الجمعة، جمع الرئيس الأميركي أقرب مستشاريه لبحث الحرب في إيران بحسب أكسيوس، فيما أشارت سي بي إس إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وكان ترامب أعلن أنه لن يتمكن من حضور زفاف ابنه دونالد ترامب جونيور في نيوجيرزي، وأنه سيضطر للبقاء في واشنطن "لأسباب تتعلق بشؤون الدولة".

ونُشرت هذه التقارير فيما تتواصل الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي. وسافر قائد الجيش الباكستاني الذي يتوسط في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى طهران الجمعة.