قصة نجاح "الأمن الغذائي".. كيف ضمنت التشكيلة التاسعة مستحقات فلاحي كوردستان؟

أربيل (كوردستان 24)- لطالما عانى فلاحو إقليم كوردستان لسنوات طويلة من تأخير أو حرمان من مستحقاتهم المالية مقابل محاصيل القمح التي يسوقونها للحكومة الاتحادية في بغداد.

ومع ذلك، شكل تسلم التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، نقطة تحول مفصلية في هذا الملف، حيث وضعت الحكومة استعادة حقوق الفلاحين على رأس أولوياتها، مما أدى إلى تنظيم عملية التسويق وضمان تدفق الأموال بشكل غير مسبوق.

مسار تصاعدي في تسويق المحاصيل

منذ عام 2019، انتهجت حكومة الإقليم استراتيجية تفاوضية فعالة مع بغداد، نجحت في تحويل "أزمة المستحقات" إلى "آلية عمل منتظمة".

ففي عام 2019، بلغت كميات القمح المسوقة 354 ألف طن، حصل الفلاحون مقابلها على 186 مليار دينار. واستمر هذا الدعم خلال السنوات اللاحقة رغم التحديات المناخية والإنتاجية التي واجهت القطاع.

ذروة العطاء (2023-2024)

شهد عام 2023 طفرة قياسية في الإنتاج، حيث سلم الإقليم 499 ألف طن من القمح، تسلم الفلاحون عنها 411 مليار دينار.

وفي عام 2024، تواصلت الجهود الحكومية بنجاح لتأمين مبلغ فاق الـ 431 مليار دينار، مما يعكس جدية الحكومة في دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة للأمن الغذائي الوطني.

تحديات 2025 ومطالب الاستحقاق

رغم الإنتاج الوفير في عام 2025 الذي بلغ 381 ألف طن، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تسدد حتى الآن سوى 118 مليار دينار من أصل 301 مليار، مما يترك ذمة مالية معلقة تبلغ 183 مليار دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الاتحادية تواجه التزامات تراكمية تجاه فلاحي عموم العراق تفوق قيمتها التريليون دينار، وهو ما يؤكد ضرورة مواصلة التنسيق المكثف لضمان عدم ضياع حقوق الفلاحين.

جدول بيانات: مستحقات فلاحي إقليم كوردستان (2019-2025)

السنة القمح المسوق (طن) المستحقات المالية (بالدينار) المبالغ المستلمة (بالدينار)

2019 354,000 186 مليار 186 مليار

2020 - 133 مليار 133 مليار

2021 125,482* 65 مليار 65 مليار

2022 322,000 262 مليار 262 مليار

2023 499,000 411 مليار 411 مليار

2024 - 431.7 مليار 431.7 مليار

2025 381,000 301 مليار 118 مليار (متبقي 183 مليار)

ملاحظة: عام 2021 كان الاستحقاق 375 ألف طن، ولكن تم استلام 125,482 طناً بسبب شح الإنتاج.

إن هذا الملف يبرهن على أن دبلوماسية "التشكيلة التاسعة" لم تكن شعارات سياسية، بل كانت إجراءات ملموسة انعكست إيجاباً على معيشة المواطن الفلاح، وهي مستمرة في الضغط باتجاه تحصيل كامل المستحقات المتأخرة، إيماناً منها بأن حماية "عرق الفلاح" هي واجب وطني لا يقبل المساومة.