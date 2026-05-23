حراك كوردي مستقل يواكب مسار دمج “قسد” مع دمشق: الشباب والاستقرار في صلب النقاشات

أربيل (كوردستان 24)- في سياق الحراك السياسي المتصاعد حول مستقبل شمال وشرق سوريا، عقد وفد من قيادة الحركة الكوردستانية المستقلة لقاءً مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، لبحث تطورات المرحلة الانتقالية والتحديات المرتبطة بها.

وضم وفد الحركة كلاً من المنسق العام، زيد سفوك، إلى جانب محمد يوسف، كلال حاجو، جيلان داوود، وميلاد مرعي، حيث تناول اللقاء بشكل رئيسي مسار عملية الدمج بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية، في ظل متغيرات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة، ركّزت المناقشات على آليات تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن، بما يضمن تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات، إلى جانب البحث في فرص بناء شراكة سياسية أكثر شمولاً خلال المرحلة المقبلة.

كما شدد وفد الحركة على أهمية تمكين فئة الشباب، وضرورة إشراكهم بفاعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، معتبرين أن أي عملية انتقالية ناجحة لا يمكن أن تتحقق دون دور محوري للأجيال الشابة في صياغة مستقبل المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة مشاورات تجريها قوى سياسية كردية مع قيادة “قسد”، في محاولة لتوحيد الرؤى تجاه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن ترتيبات سياسية جديدة قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين الإدارة الذاتية ودمشق.